Пересекаются ли графики функций y= 1/2(7x+4) и y=-3,5x

Гость: Гость:

Oh, yes. Если раскроешь скобки, то получишь первый график в виде у=3,5*х+2 Угловой коэффициент 3,5. А у второго -3,5. Угловые коэффициенты разные, значит графики не параллельны, следовательно пересекаются.