Пересекаются ли графики функций y= 1/2(7x+4) и y=-3,5x

Алгебра
Пересекаются ли графики функций y= 1/2(7x+4) и y=-3,5x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Oh, yes. Если раскроешь скобки, то получишь первый график в виде у=3,5*х+2 Угловой коэффициент 3,5. А у второго -3,5. Угловые коэффициенты разные, значит графики не параллельны, следовательно пересекаются.
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