Определите промежутки возрастания y = tg2x Срочно нужно, ребят :с

Гость: Гость:

Практически тангенс возрастает везде, от минус бесконечности до плюс бесконечности. Только у тебя нюанс: cos2x не может быть равен нулю, иначе знаменатель занулится. А когда косинус 2х равен нулю? Это когда 2х равно пи/2 + пи*n Следовательно х в твоём случае не может быть равен пи/4 + пи/2*n (где n - ну ты понял, любое целое число). Итого, ответ: y=tg(2x) возрастает на всём множестве х, за исключением точек х = пи/4 + пи/2*n, потому что в этих точках данная функция не существует - то есть имеет разрыв.