Напишите соченение на тему ,,давайте беречь нашу планету" пожалуйста только пожалуйста напишите сами а не из интернета обещаю поставлю лайк и сделаю как лучший ответ примерно 3 обзаца напишите пожалуйста ну или больше

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Мы живем в эпоху бушующего развития цивилизации. Невиданными до сих пор быстрыми темпами идет рост больших и малых городов, расширяется промышленное строительство, увеличивается количество населения, возрастает эксплуатация всех природных ресурсов. В связи с этим охрана окружающей среды стала для человечества одной из важнейших, злободневных проблем.Прозрачный чистый воздух, голубые реки, озера, источники, величественные леса, цветущие рощи, защищенные от водной и ветровой эрозии поля - все это огромное богатство может исчезнуть, если человечество не опомнится. Многогранно используя природные ресурсы для нужд общества, нам необходимо действовать так, чтобы не нанести ущерб, а наоборот, всесторонне улучшать и приумножать возможности природы. Мы должны жить не только сегодняшними нуждами, а и заботиться о состоянии природы завтрашнего и будущих дней.Люби природу не как символ Души своей, Люби природу не для себя, Люби для нее. (Г. Рыльский) Издавна люди относились к природе с уважением (первобытные люди даже обожествляли ее, наделяя безжизненные предметы, например, камень, душой). А как щедро воспета она в народных песнях.Месяц на небе, звездочки сияют, Тихо по морю лодка плывет. В лодке девушка песню поет, А казак слышит, сердечко умирает. Люди часто забывают или, скорее, не замечают того, насколько щедрая наша Земля: растения и деревья дают нам возможность дышать чистым воздухом, поля кормят нас хлебом и овощами, водохранилища - рыбой, на лугах пасутся животные, которые дают молоко, мясо, шерсть. Но слышно уже первые колокольчики, которые могут превратиться в могущественные набатные звоны: с Днепра вылавливают рыб-мутантов, появляются овощи ненормальных размеров. Не говоря уже о том, что каждый год десятки, если не сотни видов растений и животных попадаются в Красную Книгу, т.е. им угрожает опасность полного исчезновения. А сколько их уже исчезло…Необходимо помнить о том, что человек - лишь один из видов живых существ на Земле, и какая-то маленькая букашка имеет не меньше прав на жизнь, чем человек, а может, и больше, так как ни одно животные не наносит столько вреда окружающей среде, как это делает человек.Почему волнуются народы И люди замышляют зло? Кто им сказал: «Венцам природы»? Разве для них ее чело? (Л. Костенко) И, кажется, Земля присылала человечеству уже много предостережений: Хиросима и Нагасаки, Чернобыльская катастрофа!… Сейчас происходит разрушение озонового слоя, человечеству (и всей Земли) угрожает глобальное потепление, и все это неизбежно отразится на каждом из нас. Мы не можем не замечать, что с каждым годом увеличивается количество людей, которые страдают от смертельных болезней, такие, как рак и СПИД, и умирают от них, а врачи и ученые до сих пор не проявили причин возникновения этих болезней и способов их лечения. Неужели и это не может прекратить наше небрежное отношение к природе?!Каждый из нас должен четко осознать, что мы не можем просто закрыть глаза на проблемы экологии, которые угрожают нашей жизни и жизни будущих поколений. Свой посильный внос может сделать каждый: хотя бы не засорять землю, по которой ходим, посадить по крайней мере одно деревце, выстроить скворечник весной. Конечно, это немного, но, возможно, если каждый человек начнет почтительно относиться к окружающей среде, нам удастся ее сохранить, а может, и восстановить.Давайте сделаем все, чтобы наши дети и внуки дышали благоуханием цветов, слышали пение птиц в лесах, ходили по мягкой травке, любовались восходом солнца. Давайте оставим им в наследство чистую и прекрасную Землю!