Самолёт летит 200 км/ч нужно найти сколько он летит м/с и км/м. Пожалуйста
Математика
Самолёт летит 200 км/ч нужно найти сколько он летит м/с и км/м. Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он летит примерно 0.00006М/С и 3.3 км/м
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