Помогите найти грамматические основы и чем они выражены... Приходилось ехать вёр??т шестьдесят по проселочной дороге на своих лошадях, потом вёрст двести пешком по шоссе на почтовых и наконец, около двух суток по железной дороге

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Помогите найти грамматические основы и чем они выражены... Приходилось ехать вёр??т шестьдесят по проселочной дороге на своих лошадях, потом вёрст двести пешком по шоссе на почтовых и наконец, около двух суток по железной дороге

Автор: Гость