Помогите найти грамматические основы и чем они выражены... Приходилось ехать вёр??т шестьдесят по проселочной дороге на своих лошадях, потом вёрст двести пешком по шоссе на почтовых и наконец, около двух суток по железной дороге

Русский язык
Помогите найти грамматические основы и чем они выражены... Приходилось ехать вёр??т шестьдесят по проселочной дороге на своих лошадях, потом вёрст двести пешком по шоссе на почтовых и наконец, около двух суток по железной дороге
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказуемое - приходилось(глагол) ехать(глагол). Подлежащего нет.
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