Десяток,извещать,денек,доверять,лежать,выдержка,визанка,вредитель,ледяной,кляно??ый,гряда,чижи,стена,читал,Михаил,гнездиться,ветвистый,звездопад,лисичка,веселить.В скобках писать проверочные слова.
Русский язык
Десяток,извещать,денек,доверять,лежать,выдержка,визанка,вредитель,ледяной,кляно??ый,гряда,чижи,стена,читал,Михаил,гнездиться,ветвистый,звездопад,лисичка,веселить.В скобках писать проверочные слова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДЕсять, вЕсть, вЕра, лЁжа, дЕржит, вЯжет, врЕд, лЁд, клЁн, грЯдка, чИж, стЕны, чИтка, мИша, михАйлович, гнЁзда, вЕтвь, звЁзды, лИс, вЕсело, весЕлье,
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