Широк,глубок,дубняк,хирург,сапог,утюг,галчонок,прилег,плуг,флаг,смог,котенок,язык,творог,далек,сток,визг,ледник,легкие,пирог.В скобках запиши проверочные слова.
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Широк,глубок,дубняк,хирург,сапог,утюг,галчонок,прилег,плуг,флаг,смог,котенок,язык,творог,далек,сток,визг,ледник,легкие,пирог.В скобках запиши проверочные слова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Широк(широкий) глубок(глубокий), дубняк (дубочек), хирург (хирурга), сапог (сапоги), галчонок (галчонка), прилег (лёжа), плуг ( плуга), флаг (флага), смог (смога), котёнок (котёнка), язык (языка), творог (творога), далёк (из далека), сток (стока), визг (визга), ледник (ледника), лёгкие (лёгкого ), пирог (пирога)
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Литература