Щоб легко розрізати великий шматок мила достатньо мати
Физика
Щоб легко розрізати великий шматок мила достатньо мати
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собственно, нужен сам великий кусок мыла, ещё нужна пила-ножовка по металлу, и руки чтобы были не кривые. (если тебе вдруг скажут, что кусок мыла можно разрезать острым ножом, или проволокой, то это всё враньё. Попробуй сам, и убедишься, что ничего из этого не выйдет. Только пила. Или лобзик, как вариант, - и больше ничего).
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