Щоб легко розрізати великий шматок мила достатньо мати

Гость: Гость:

Собственно, нужен сам великий кусок мыла, ещё нужна пила-ножовка по металлу, и руки чтобы были не кривые. (если тебе вдруг скажут, что кусок мыла можно разрезать острым ножом, или проволокой, то это всё враньё. Попробуй сам, и убедишься, что ничего из этого не выйдет. Только пила. Или лобзик, как вариант, - и больше ничего).