Из точки A к прямой проведены перпендикуляр и наклонная. Длина наклонной равна 20 см, а угол между перпендикуляром и наклонной равен 30°. Найдите длину проекции этой наклонной на прямую.

Геометрия
Из точки A к прямой проведены перпендикуляр и наклонная. Длина наклонной равна 20 см, а угол между перпендикуляром и наклонной равен 30°. Найдите длину проекции этой наклонной на прямую.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если нарисуете, то увидите, что проекция-это катет лежащий против угла в 30. Он равен половине гипотенузе=20/2=10
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