Из точки A к прямой проведены перпендикуляр и наклонная. Длина наклонной равна 20 см, а угол между перпендикуляром и наклонной равен 30°. Найдите длину проекции этой наклонной на прямую.

Геометрия

Из точки A к прямой проведены перпендикуляр и наклонная. Длина наклонной равна 20 см, а угол между перпендикуляром и наклонной равен 30°. Найдите длину проекции этой наклонной на прямую.

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