Были ли дедушка и бабушка петровна великодушными в прризведении "кинь с розовой г??ивой"?

Гость: Гость:

Да, были. Даже после того, как внук обманул бабушку и в туесок напихал травы, а сверху присыпал ягодами, бабушка все равно привезла ему в подарок пряник, о котом мечтали все мальчишки - коня с розовой гривой. Дедупка всегда жалел и голоса не повышал