Были ли дедушка и бабушка петровна великодушными в прризведении "кинь с розовой г??ивой"?
Литература
Были ли дедушка и бабушка петровна великодушными в прризведении "кинь с розовой г??ивой"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, были. Даже после того, как внук обманул бабушку и в туесок напихал травы, а сверху присыпал ягодами, бабушка все равно привезла ему в подарок пряник, о котом мечтали все мальчишки - коня с розовой гривой. Дедупка всегда жалел и голоса не повышал
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