Сравните признаки индустриального и информационного общества.
История
Сравните признаки индустриального и информационного общества.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Индустриальное общество( развитие машинного производсва, человек принимает участие в работе, но основное делает машина) информационное(информациооные технологии, человек только следит за работой технологии, машины работают автоматически)
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