Помогите перевести (СРОЧНО!): Тебе нельзя есть так много сладостей. Возьми фрукты. У пеня сегодня хороший аппетит, я закажу еще кофе с пирожным. Как тебе нравится омлет? - Омлет мне не нравится. В этом кафе его плохо гото...

Немецкий язык
Помогите перевести (СРОЧНО!): Тебе нельзя есть так много сладостей. Возьми фрукты. У пеня сегодня хороший аппетит, я закажу еще кофе с пирожным. Как тебе нравится омлет? - Омлет мне не нравится. В этом кафе его плохо готовят. Что ты мне посоветуешь взять на десерт? Я знаю он предпочитает картофелю рис. Из чего обычно состоит твой ужин ? Она поджарила курицу и испекла пирог. Кофе не сладкий, дай пне два кусочка сахара. Сегодня у нас на втоое рыба, а ты хочешь вприть кашу. Свари лучше картофель! Я заплачу за обед, а ты возьми вилки и ложки. Сегодня мать жарит рыбу, она очень спешит, так как отец должен прийти скоро домой. В нижнем этаже дома есть хорошая столовая. Там вкусно готовят мясные и овощные блюда. Ты уже сварила курицу? Да, накрывай на стол и зови отца обедать. Летом я остаюсь одна, поэтому я не готовлю, а обедаю в столовой. Сегодея я сьел за завтраком только одно яйцо и выпил стакан молока, поэтому я голоден и закажу обед из трех блюд. На закуску я лучше закажу салат. Я не люблю сыр. Дай мне сыр и масло, я сделаю отцу бутерброд. На столе не хватает одного прибора. Достань в буфете ложку, вилку, нож и глубокую тарелку.
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Гость:
Тебе нельзя есть так много сладостей. Возьми фрукты. У пеня сегодня хороший аппетит, я закажу еще кофе с пирожным. Как тебе нравится омлет? - Омлет мне не нравится. В этом кафе его плохо готовят. Что ты мне посоветуешь взять на десерт? Я знаю он предпочитает картофелю рис. Из чего обычно состоит твой ужин ? Она поджарила курицу и испекла пирог. Кофе не сладкий, дай пне два кусочка сахара. Сегодня у нас на втоое рыба, а ты хочешь вприть кашу. Свари лучше картофель! Я заплачу за обед, а ты возьми вилки и ложки. Сегодня мать жарит рыбу, она очень спешит, так как отец должен прийти скоро домой. В нижнем этаже дома есть хорошая столовая. Там вкусно готовят мясные и овощные блюда. Ты уже сварила курицу? Да, накрывай на стол и зови отца обедать. Летом я остаюсь одна, поэтому я не готовлю, а обедаю в столовой. Сегодея я сьел за завтраком только одно яйцо и выпил стакан молока, поэтому я голоден и закажу обед из трех блюд. На закуску я лучше закажу салат. Я не люблю сыр. Дай мне сыр и масло, я сделаю отцу бутерброд. На столе не хватает одного прибора. Достань в буфете ложку, вилку, нож и глубокую тарелку.
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