Шариковая ручка стоит 50 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно будет ку??ить на 800 рублей после повышение цены на 25%

Математика
Шариковая ручка стоит 50 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно будет ку??ить на 800 рублей после повышение цены на 25%
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Після підвищення ціни вона становитиме 62,5 рублів. На 800 рублів максимум можна купити 12 ручок.
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