Шариковая ручка стоит 50 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно будет ку??ить на 800 рублей после повышение цены на 25%

Математика

Шариковая ручка стоит 50 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно будет ку??ить на 800 рублей после повышение цены на 25%

Автор: Гость