Шариковая ручка стоит 50 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно будет ку??ить на 800 рублей после повышение цены на 25%
Математика
Шариковая ручка стоит 50 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно будет ку??ить на 800 рублей после повышение цены на 25%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Після підвищення ціни вона становитиме 62,5 рублів. На 800 рублів максимум можна купити 12 ручок.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Шариковая ручка стоит 50 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно будет ку??ить на 800 рублей после повышение цены на 25 %?
Английский язык
Переделайте в косвенную речь:( очень надо "Can i have your name please?" The policeman asked the young boy "Are you seeing Gregory this week?" ...