Cколько молей и граммов натрия потребуется для реакции с 0.36 моль хлора?
Химия
Cколько молей и граммов натрия потребуется для реакции с 0.36 моль хлора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,72 моля, или 16,56 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Нужно перевести в косвенную речь, хееелп:( "Who helping your mother about the house?" Phil asked Ann "When did you have to get up yesterday?" I a...
Английский язык
Хеееелп, переведите в косвенную речь, пожалуйста :3 "Who left the bag?" the tickets inspector asked the passengers "Where had they gone when th...