Сухой термометр психрометра показывает 12ºС, а влажный термометр показывает 8ºС.Какова относительная влажность воздуха (в%) ? Подробное решение пожалуйста.

Физика

Сухой термометр психрометра показывает 12ºС, а влажный термометр показывает 8ºС.Какова относительная влажность воздуха (в%) ? Подробное решение пожалуйста.

Автор: Гость