Сухой термометр психрометра показывает 12ºС, а влажный термометр показывает 8ºС.Какова относительная влажность воздуха (в%) ? Подробное решение пожалуйста.
Физика
Сухой термометр психрометра показывает 12ºС, а влажный термометр показывает 8ºС.Какова относительная влажность воздуха (в%) ? Подробное решение пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алгоритм решения подобных задач: 1) Открываем психрометрическую таблицу. 2) В вертикальном столбце( показание сухого) находим 12 3) В горизонтальном столбце ( разница показаний) находим 12-8=4 4) на пересечении находим значение 57% 5) end
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