Расскажите содержание "отцы и дети" ,срочно

Гость: Гость:

Вот,если еще надо. Ну,такое. Николай Петрович ожидает из своего сына Аркадия из Петербурга. Но сын неожиданно привозит своего друга. Молодого человека - Евгения Базарова. Аркадий так же уузнает, что его отец имеет сына от своей молодой гувернантки. Базаров - нигилист, он все отрицает, ни во что не верит, к тому же он лекарь. В доме Николая Петровича он не ладит с Павлом Петровичем, у них даже происходит дуэль. Аркадий с Базаровым уезжают в город на бал по приглашению дяди Аркадия. На балу они встречают молодую вдову Анну Одинцову. Одинцова, подружившись с молодыми людьми, приглашает их погостить у себя. В скорее, Базаров, который все отрицает, в том числе и любовь, неожиданно для себя обнаруживает, что влюблен в Одинцову. А Аркадий питает нежные чувства к ее сестре Екатерине Одинцовой. Аркадий и Базаров, уезжают к родителям Базарова. Там их принимают очень великодушно, но Базарову скучно у себя дома, и он отправляется с Аркадием в его дом. Там и происходит дуэль между Павлом Петровичем и Базаровым. Аркадий тем временем просит руки у Кати. Базаров снова возвращается к себе домой и помогает отцу лечить людей. Как то раз, когда Базаров "обрабатывал" труп одного человека, больного тифом, он заразился от трупа. Будучи при смерти он страшно боится потерять контроль над рассудком. К нему приезжает Анна Одинцова, привозит с собой немецкого доктора, но тот ничего не может поделать. Переживая ужасные муки Евгений умирает. Позже Николай Петрович женится на своей гувернантке, а Аркадий женится на Кате, свадьба празднуется в один день. В финале рассказывается об одинокой могиле Евгения Базарова.. . Последний абзац романа очень красиво написан. Ну,как-то так.