Площадь прямоугольника 36 м2.каков будет пириметр этого прямоугольника?

Гость: Гость:

S квадрата = a*a. S=36 м2, то сторона равна 6, ведь у квадрата все стороны равно (прямоугольник можно разбить на два квадрат(ы)). 1) 36:6=6, следовательно наш прямоугольник квадрат. 2)P=4*6=24 м