Помогите решить очень надо

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Если угол D=x,то угол А=4х.Сумма углов при боковой стороне параллелограмма равна 180 градусам!!!Получим,что х+4х=180.Решаем линейное уравнение,находим х=32.УголА=углу С(свойства параллелограмма),и если уголА=4х,где х=32,то угол С=4*32...Остается только посчитать