Какая разница между бороздой и пашней ? Просто в книге было написано: сверкала бор??зда на пашнях
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Какая разница между бороздой и пашней ? Просто в книге было написано: сверкала бор??зда на пашнях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пашня-это вспаханное поле, а борозда -это длинная канавка на вспаханном поле. То есть получается борозда-это часть пашни.
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