Какая разница между бороздой и пашней ? Просто в книге было написано: сверкала бор??зда на пашнях

Русский язык
Какая разница между бороздой и пашней ? Просто в книге было написано: сверкала бор??зда на пашнях
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пашня-это вспаханное поле, а борозда -это длинная канавка на вспаханном поле. То есть получается борозда-это часть пашни.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Запишите пословицы о простых механизмах.
Ответить
Окружающий мир
1.Когда началась Великая Отечественная война? 1. Сколько лет она длилась? 2. После какой битвы началось освобождение захваченных врагом земель? 2. ...
Ответить
Русский язык
Чем отличается причастие от деепричастия?и как их находить
Ответить
Русский язык
Разобрать по членами предложения и части речи в редком осиннике пасутся лесные красавцы лоси
Ответить
Русский язык
Родственные слова к слову выгонять
Ответить