Разобрать по членами предложения и части речи в редком осиннике пасутся лесные красавцы лоси
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Разобрать по членами предложения и части речи в редком осиннике пасутся лесные красавцы лоси
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В редком осиннике пасутся лесные красавцы лоси. Красавцы лоси (кто?) - подлежащее, выражено именем существительным. Красавцы лоси (что делают?) пасутся. Пасутся - сказуемое, выраженное глаголом. Пасутся (где?) в осиннике. В - предлог, осиннике - обстоятельство, выраженное именем существительным. Осиннике (каком?) редком. Редком - определение, выраженное именем прилагательным. Красавцы лоси (какие?) лесные. Лесные - определение, выраженное именем прилагательным.
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