Держать нос по ветру определить падеж
Русский язык
Держать нос по ветру определить падеж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держать нос (по чему?) по ветру - Д.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите на английский пожалуйста, по всем правилам грамматикиочень нужно В б??дущем не будет никаких пробок. У всех людей жизнь изменится к ...
Английский язык
Перевод этих предложений на англиский язык;Я вилел их на улице на прошлой недели; ??сера было холодно ,а сегодня очень жарко; Они прочитали эту кни...
Математика
Английский язык