Перевод этих предложений на англиский язык;Я вилел их на улице на прошлой недели; ??сера было холодно ,а сегодня очень жарко; Они прочитали эту книгу и потом сосинили рассказ;Когда ты был в горах?

Английский язык
Перевод этих предложений на англиский язык;Я вилел их на улице на прошлой недели; ??сера было холодно ,а сегодня очень жарко; Они прочитали эту книгу и потом сосинили рассказ;Когда ты был в горах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I saw them on the street last week, yesterday it was cold and very hot today; They read the book and then invented a story; When you were in the mountains?
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