Перевод этих предложений на англиский язык;Я вилел их на улице на прошлой недели; ??сера было холодно ,а сегодня очень жарко; Они прочитали эту книгу и потом сосинили рассказ;Когда ты был в горах?

Английский язык

Перевод этих предложений на англиский язык;Я вилел их на улице на прошлой недели; ??сера было холодно ,а сегодня очень жарко; Они прочитали эту книгу и потом сосинили рассказ;Когда ты был в горах?

Автор: Гость