маленькое сочинение про барабан

Гость: Гость:

Жил на свете маленький музыкальный инструмент. Звали его Барабан Громов.(потому что часто звук его удара путали с раскатом грома). У барабана была большая семья.Маму звали Флейта, папу контрабас, старшего ребенка Барабан, а младшего бубен. Дружно жили инструменты в оркестре, пока однажды дирижер не сказал: - Не нравится мне что-то барабан в последнее время, никакой красоты мелодии нет. Пожалуй отнесу его в чулан. У бедного барабана внутри всё замерло. Как это он больше не нужен.Неужели он больше никогда ни сможет приносить радость людям? Но что поделаешь, когда от тебя решили избавиться. Несколько недель провел барабан в темном, пыльном чулане, по ночам роняя горькие слезы. Но однажды дирижер обранил свои очки прям перед входом в чулан. Солнечный лучик мигом нырнул сквозь прозрачное стёклышко и занавески вспыхнули. Но никто на это не обратил никакого внимания, только барабан заметил и стал бить тревогу. Он стучал себе по бокам изо всех сил. Пока инструменты не стал перешёптываться: -Что случилось? -Слышите? Слышите, не наш ли это барабан зовет на помощь? Все мигом спустились в чулан и вместе потушили разбушевавшееся пламя. Когда угроза миновала Контрабас подошел к дирижёру и сказал: -А ведь сегодня Барабан, от которого вы хотели избавиться спас всем нам жизнь! Дирижеру стало очень стыдно,он попросил у Барабана прощение. На следующее утро Барабан снова стоял на сцене и удивлял зрителей своим голосом!