Соленость Берингово моря

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Поверхностная водная масса (до глубины 25-50 метров) по всей акватории моря летом имеет температуру 7-10 °C; зимой температуры понижаются до −1,7-3 °C. Солёность этого слоя составляет 22-32 промилле. Промежуточная водная масса (слой от 50 до 150—200 м) более холодная: мало изменяющаяся по сезонам года температура равна приблизительно −1,7 °C, солёность — 33,7-34,0‰. Ниже, на глубинах до 1000 м расположена более тёплая водная масса с температурами 2,5-4,0 °C, солёностью 33,7-34,3 ‰. Глубинная водная масса занимает все придонные районы моря с глубинами более 1000 м и имеет температуры 1,5-3,0 °C, солёность — 34,3-34,8 ‰.