Какие функции выполняет каждый орган плауна?

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Плауны - вечнозеленые растения с лежачими или прямостоячими стеблями и мелкими чешуевидными листьями. Плауны широко распространены на Земле и представлены наземными растениями или эпифитами (некоторые тропические виды). В бывшем СССР встречается около 20 видов, которые растут преимущественно в хвойных лесах, в равнинных или горных мохово-лишайниковых тундрах. Это многолетние травянистые или кустарничковые вечнозеленые растения с прямостоячими или восходящими побегами и придаточными корнями. Побеги ветвятся дихотомически (вильчато), в сечении округлые (радиально-симметричные) или уплощенные, двусторонние. Листья мелкие, обычно чешуевидные, без язычков, многочисленные, у большинства видов очередные, густо одевающие побеги, прижатые или оттопыренные, часто со средней жилкой. Тут есть фотография плаунов http://biofile.ru/bio/5183.html