Точки А и В принадлежат прямой m.Постройте точку, удалённую от точек А и В.
Геометрия
Точки А и В принадлежат прямой m.Постройте точку, удалённую от точек А и В.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 проведём окружность с центром в точке А и раиусом больше 1/2АВ 2)Окр(В;R>1/2AB) радиус тот же! 3)Соединим точки пересечения этих окружностей! Полученная прямая-искомая! т.е. что надо построить.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Математика
Бегун пробежал 1000 м за 2 мин 24 сек. найдите среднюю скорость бегуна на дистанции . О??вет выразите в км/ч . Ответы 1- 30км/ч, 2- 25 км; 3- 20км;...
Алгебра