Точки А и В принадлежат прямой m.Постройте точку, удалённую от точек А и В.

Геометрия
Точки А и В принадлежат прямой m.Постройте точку, удалённую от точек А и В.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 проведём окружность с центром в точке А и раиусом больше 1/2АВ 2)Окр(В;R>1/2AB) радиус тот же! 3)Соединим точки пересечения этих окружностей! Полученная прямая-искомая! т.е. что надо построить.
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