Сравните выражения А иB, если А= 4mn и Б = (m+n)^2

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Сравнивая от А отнимаем В А-В=4mn-(m+n)^2=4mn-()= 4mn-==-(m-n)^2 (m-n)^2 - всегда положительный, но перед этим выражением стоит минус. значит разница между А и В отрицательная, следовательно В больше А на величину равную (m-n)^2