Для визначення росту людини достатньо мати ?? (секундомір нитка гайка мензурка динамометр)

Физика
Для визначення росту людини достатньо мати ?? (секундомір нитка гайка мензурка динамометр)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для визначення росту людини достатньо мати (секундомір нитка гайка) потому что  T=2*п* √L/g вычисляем L а потом измеряем рост ЛЮДИНЫ
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