Выпишите слова из рамки по строчкам в соответствии с правилами чтения букв Aa и Oo[eu],[o:],[au],[a:]. Plant,ball,cold,mouse,snow,brown,father,know,dance,cloud,storm,sport.

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Выпишите слова из рамки по строчкам в соответствии с правилами чтения букв Aa и Oo[eu],[o:],[au],[a:]. Plant,ball,cold,mouse,snow,brown,father,know,dance,cloud,storm,sport.

Автор: Гость