Выпишите слова из рамки по строчкам в соответствии с правилами чтения букв Aa и Oo[eu],[o:],[au],[a:]. Plant,ball,cold,mouse,snow,brown,father,know,dance,cloud,storm,sport.

Английский язык
Выпишите слова из рамки по строчкам в соответствии с правилами чтения букв Aa и Oo[eu],[o:],[au],[a:]. Plant,ball,cold,mouse,snow,brown,father,know,dance,cloud,storm,sport.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[eu]-нету [o:]-ball,cold,snow,know,cloud,storm,sport. [au]-mouse,brown. [a:]-plant,father,dance.
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