Выпишите слова из рамки по строчкам в соответствии с правилами чтения букв Aa и Oo[eu],[o:],[au],[a:]. Plant,ball,cold,mouse,snow,brown,father,know,dance,cloud,storm,sport.
Английский язык
Выпишите слова из рамки по строчкам в соответствии с правилами чтения букв Aa и Oo[eu],[o:],[au],[a:]. Plant,ball,cold,mouse,snow,brown,father,know,dance,cloud,storm,sport.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[eu]-нету [o:]-ball,cold,snow,know,cloud,storm,sport. [au]-mouse,brown. [a:]-plant,father,dance.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составьте уравнения реакций, с помощью которых можно проделать следующие превращения: а) раствор сульфита натрия → сульфит магния; б) раствор ...
Химия
Напишите, пожалуйста три уравнения реакций, в которых может участвовать серная кислота Для 8-ого класса
Английский язык
Математика