(ребят помогите) какой характер у февраля?

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Февраль это - канун весны. Это месяц последних морозов, колючих метелей и снежных заносов. В феврале сильные морозы - короткая зима. Февраль - холодный и сухой, силён метелью. Два друга февраля - метель и вьюга. Февралю сопутствуют: начало постройки гнездовья черного ворона, первая песня овсянки и большой синицы; весенний прилёт свиристелей, к концу месяца - отлёт снегирей к северу. У медведицы в берлоге рождаются медвежата ''Февраль днями обижен, потому и злой'' - гласит поговорка.