(ребят помогите) какой характер у февраля?

Литература
(ребят помогите) какой характер у февраля?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Февраль это - канун весны. Это месяц последних морозов, колючих метелей и снежных заносов. В феврале сильные морозы - короткая зима. Февраль - холодный и сухой, силён метелью. Два друга февраля - метель и вьюга. Февралю сопутствуют: начало постройки гнездовья черного ворона, первая песня овсянки и большой синицы; весенний прилёт свиристелей, к концу месяца - отлёт снегирей к северу. У медведицы в берлоге рождаются медвежата ''Февраль днями обижен, потому и злой'' - гласит поговорка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
3т5ц-485кг+6ц38кг=? Помогите под
Ответить
Математика
3т5ц-485кг+6ц38кг=? Помогите пож
Ответить
Математика
Найти множество значений функций y=cosx-1
Ответить
Алгебра
Решить уравнение tg2x=1
Ответить
История
Земских реформа в России была проведена в 1)1847 2)1856 3)1864 4)1874
Ответить