Земских реформа в России была проведена в 1)1847 2)1856 3)1864 4)1874

История
Земских реформа в России была проведена в 1)1847 2)1856 3)1864 4)1874
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Гость:
Земская реформа была проведена в 1864г
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