Укажите количество грамматических основ в предложении 32 .Ответ запишите цифро 32) ??ак-то я услышал по радио, что ,если в семье несколько детей ,нехорошо одного из них выделять.

Русский язык
Укажите количество грамматических основ в предложении 32 .Ответ запишите цифро 32) ??ак-то я услышал по радио, что ,если в семье несколько детей ,нехорошо одного из них выделять.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32. Как- то я услышал по радио,  что,  если в семье несколько детей,  нехорошо одного из них выделять Всего тут три грамматические основы: 1. Я услышал - (услышал кто? я.) 2. Несколько детей - (детей сколько? несколько.) 3. Выделять - (что делать?)
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