Укажите количество грамматических основ в предложении 32 .Ответ запишите цифро 32) ??ак-то я услышал по радио, что ,если в семье несколько детей ,нехорошо одного из них выделять.

Гость: Гость:

32. Как- то я услышал по радио, что, если в семье несколько детей, нехорошо одного из них выделять Всего тут три грамматические основы: 1. Я услышал - (услышал кто? я.) 2. Несколько детей - (детей сколько? несколько.) 3. Выделять - (что делать?)