Срочно! SO - высота правильной пирамиды. Найти Sполн Ответ должен получиться, как ??а 2 фотографии

Геометрия
Срочно! SO - высота правильной пирамиды. Найти Sполн Ответ должен получиться, как ??а 2 фотографии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На фото справа ответ не верный: двойки перед первым слагаемым в скобках быть не должно! Решение в приложении!
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