Дополните предложения глаголами в форме прошедшего времени.Январь. На дворе моро??ец. В парке каток.В сквере ледяная горка.Румяные ребята.

Русский язык
Дополните предложения глаголами в форме прошедшего времени.Январь. На дворе моро??ец. В парке каток.В сквере ледяная горка.Румяные ребята.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступил январь. На дворе был морозец. В парке залили каток. В сквере стояла ледяная горка. Румяные дети гуляли, веселились.
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