Найди число если 0,15 его равна 75
Математика
Найди число если 0,15 его равна 75
Ответ(ы) на вопрос:
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75:0.15=7500:15=500 Ответ: число - 500
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