Помогите пожалуйста! -Объясните написание слов со скобка. Числе(нн)ость Ко(л)ич??ство (Не)вообразимой Как(-то) (Не) найдет Те(н)истых а(лл)ей (Темно-)зеленых (Не)замеще(нн)ый То(же) (Ни) кинешь (В)начале (По)тому,...
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Помогите пожалуйста! -Объясните написание слов со скобка. Числе(нн)ость Ко(л)ич??ство (Не)вообразимой Как(-то) (Не) найдет Те(н)истых а(лл)ей (Темно-)зеленых (Не)замеще(нн)ый То(же) (Ни) кинешь (В)начале (По)тому, что (Не)сколько (Одну) единстве(нн)ую (Не) таким (много)числе(нн)ым
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Численность суффикс енн в нем пишется 2 н. Не найдет раздельно, потому что не с глаголом пишется раздельно. Тёмно-зеленых через дефис , потому что цвета в сравнительной степени пишутся через дефис, и мы можем поставить их в начальную форму тёмный и зелёный. Вначале пишется слитно- это наречие, у наречий предлогов нет. Несколько пишется слитно- это числительное
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