Стихи о зачем нам нужен мир пж пж пж ответ за 5 минут рж
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Стихи о зачем нам нужен мир пж пж пж ответ за 5 минут рж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зачем, нам нужен этот мир? Ведь в нем добра, Совсем ведь не осталось, Кругом обманы, и вранье, Все люди словно звери, Готовы разорвать, друг-друга на куски, Все друг-друга ненавидят, Словно на войне. Зачем, нам нужен мир такой? В котором, все становятся врагами, В мире нет, улыбки,радости, любви, А есть лишь только звери, Мы живем как в 41, Царит лишь ненависть, и страх, Все друг-друга ненавидят, А разрывают на куски, Все говорят в глаза одно, А за спиной, совсем другое, Жизнь, перестала быть игрой, А стала, лишь войной...
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