Из города А и В выехал грузовик а через два часа следом за ним выехал легкий автомобиль . через четыре часа после выезда легкий автомобиль догнал грузовик и приехал в В на 1 час аньше чем грузови. сколько часов потратил на доро...

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Пусть s - расстояние до места встречи автомобилей, x - скорость грузовика, скорость легкового автомобиля обозначим . Найдём скорость легкового автомобиля: Формулы показывают расстояние, пройденное автомобилями до встречи. Приравниваем оба выражения и получим: Отсюда находим скорость легкового автомобиля, учитывая что время, затраченное грузовым автомобилем, до встречи часов (2ч+4ч=6ч) (км\ч). Время, затраченное грузовым автомобилем, на прохождение всего пути AB (обозначим его S) равно , а время, затраченное на прохождение всего пути, легковым автомобилем равно . Но т.к. легковой автомобиль потратил на дорогу на 1 час меньше времени чем грузовик, к тому же выехал на 2 часа позже, то можно записать следующее выражение: Умножаем правую и левую части уравнения на 1,5x получим: часов Ответ: грузовой автомобиль потратил на дорогу 9 часов