За допомогою векторів визначте вид чоторикутника АВСD,якщо А (6; -1), В(9;0) , С (10; -2),D (7; - 3).побубудуйте вектор АС - ВD =

Геометрия
За допомогою векторів визначте вид чоторикутника АВСD,якщо А (6; -1), В(9;0) , С (10; -2),D (7; - 3).побубудуйте вектор АС - ВD =
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем длины сторон четырехугольника AB^2=(9-6)^2 +(0-(-1))^2=3^2 +1^2=9+1=10 BC^2=(10-9)^2 +(-2-0)^2=1+4=5 CD^2=(7-10)^2 +(-3+2)^2=9+1=10 AD^2=(7-6)^2 +(-3+1)^2=1+4=5 Следовательно, AB=CD; BC=AD АВСД-параллелограмм(по признаку) АС - 1/2 ВД=(4;-1) - (-1;-1,5)=(4+1;-1+1,5)=(5;0,5), так как вектор АС=(10-6;-2-(-1))=(4;-1) ВД=(7-9;-3-0)=(-2;-3);  1/2ВД=(-1;-1,5) не понимаю по-украински, если надо построить, то проводимАК||BD; AK=BO lдостраиваем до параллелограммма на сторонах АК и АС, получим точку Е, АСЕК-пар-мм вектор Ас-АЕ=ЕС, т. е.проводим диагональ ЕС(стрелочка в точку С)
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