Бегун пробежал 1000 м за 2 мин 24 сек. найдите среднюю скорость бегуна на дистанции . О??вет выразите в км/ч . Ответы 1- 30км/ч, 2- 25 км; 3- 20км; 4- 15 км

Математика
Бегун пробежал 1000 м за 2 мин 24 сек. найдите среднюю скорость бегуна на дистанции . О??вет выразите в км/ч . Ответы 1- 30км/ч, 2- 25 км; 3- 20км; 4- 15 км
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000м=1км, 2мин24сек=144сек=0,04 час Скорость 1:0,04=25(км,час) Ответ 2.
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