Бегун пробежал 1000 м за 2 мин 24 сек. найдите среднюю скорость бегуна на дистанции . О??вет выразите в км/ч . Ответы 1- 30км/ч, 2- 25 км; 3- 20км; 4- 15 км

Математика

Бегун пробежал 1000 м за 2 мин 24 сек. найдите среднюю скорость бегуна на дистанции . О??вет выразите в км/ч . Ответы 1- 30км/ч, 2- 25 км; 3- 20км; 4- 15 км

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