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Реши цравнение 23*x-27=2250
Математика
Реши цравнение 23*x-27=2250
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23*x = 2250 + 27 23*x = 2277 x = 2277/23 x = 99
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