Помогите сделать 5,6,7,8.

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5)ОВ-радиус окр-сти; BN-касательная; В-точка касания Значит ОВ⊥BN тр-ник ОBN-прямоугольный По теореме Пифагора находим: OB^2+BN^2=ON^2; BN=√(2^2-1,5^2)=√(4-2,25)=√1,75=√1(3/4)=√(7/4)= √7/2 6)OA⊥AK тр-ник ОАК-прямоугольный АО/ОК=sin(∠AKO); sinAKO=4/8=1/2; ∠AKO=30град По свойству касательных -КО-биссектриса ∠АКВ=2*30=60град 7)ОВ⊥ВС тр.ОВС-прямоугольный ∠О+∠С=90град; ∠О=∠С=45град тр. ОВС-равнобедренный, ОВ=ВС=5 8) ОА=ОС-радиусы; сумма всех углов тр-ка равна 180град; тр-ник ОАС-равнобедренный; ∠А=∠С=(180-100)/2=40градусов ОА⊥АК; ∠ОАК=90град ∠КАС=90-40=50град.