Помогите нужно очень срочно

Английский язык
Помогите нужно очень срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#3 1. What is your ring made of? 2. Are your earrings made of silver? 3.Is your necklace made of gold? 4. Can you describe it? #4 1. In the summer I prefer wide trousers made of natural material. 2.Correct 3.Correct 4.I really like clothes made of cotton 5.You can find lots of things made of gold and silver
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между грам­ма­ти­че­ски­ми ошиб­ка­ми и пред­ло­же­ни­я­ми, в ко­то­рых они до­пу­ще­ны: к каж­дой по­зи­ции пер­во­г...
Ответить
Геометрия
Помогите пожалуйста очень срочно!!!!
Ответить
Русский язык
Помогите плиззз!!!!!!!!!!!!!!!!! Домашка по Русскому языку!!!!!!!!! ДИКТАНТ. Подчеркните су??ествительные с непроверяемыми безударными гласными. ...
Ответить
Математика
В шесть часов вечера в воскресенье гусеница начала всползла на дерево.В течении д??я, т.е. до 18 часов, она всползла на высоту 5 метров, а в течени...
Ответить
Математика
У 3 мухи и у 2 тараканов всего 34 ног. У 2 мух и у 2 тараканов всего 28 ног. Сколько ног у ??ухи? Сколько ног у таракана? Помогите, молю вас!
Ответить