Помогите нужно очень срочно
Английский язык
Помогите нужно очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#3 1. What is your ring made of? 2. Are your earrings made of silver? 3.Is your necklace made of gold? 4. Can you describe it? #4 1. In the summer I prefer wide trousers made of natural material. 2.Correct 3.Correct 4.I really like clothes made of cotton 5.You can find lots of things made of gold and silver
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