Чем отличается причастие от деепричастия?и как их находить
Русский язык
Чем отличается причастие от деепричастия?и как их находить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПРИЧАСТИЯ похожи на прилагательные, имеют такие же окончания и отвечают на вопрос : какой? А ДЕЕПРИЧАСТИЯ отвечают на вопрос : как? каким образом? Как их найти Причастя отвечают на вопросы-что делая, а деепричастия-что сделав.
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