1.Когда началась Великая Отечественная война? 1. Сколько лет она длилась? 2. После какой битвы началось освобождение захваченных врагом земель? 2. Где произошло крупнейшее танковое сражение? 3. Когда территория СССР была освобо...

Окружающий мир

1.Когда началась Великая Отечественная война? 1. Сколько лет она длилась? 2. После какой битвы началось освобождение захваченных врагом земель? 2. Где произошло крупнейшее танковое сражение? 3. Когда территория СССР была освобождена от захватчиков? 3. Когда закончился разгром гитлеровской армии?

Автор: Гость