1.Когда началась Великая Отечественная война? 1. Сколько лет она длилась? 2. После какой битвы началось освобождение захваченных врагом земель? 2. Где произошло крупнейшее танковое сражение? 3. Когда территория СССР была освобо...
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1.Когда началась Великая Отечественная война? 1. Сколько лет она длилась? 2. После какой битвы началось освобождение захваченных врагом земель? 2. Где произошло крупнейшее танковое сражение? 3. Когда территория СССР была освобождена от захватчиков? 3. Когда закончился разгром гитлеровской армии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Великая Отечественая война началась 22 июня 1941 года. 1) Длилась она 4 года. 2) После Сталинградской битвы. 2) Битва на Курской дуге. 3) 1944 году (не точно) 3)8 мая 1945 года.
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