Разобрать по членами предложения и части речи в редком осеннике пасутся лесные красавцы лоси

Русский язык
Разобрать по членами предложения и части речи в редком осеннике пасутся лесные красавцы лоси
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лоси красавцы-сущ, сущ, подлежащее(-) Пасутся- гл,сказуемое(=) Лесные-прил,опредиление(~) В осеннике-сущ, обстоятельство места(•-•-) В редком-прил, опредиление(~)
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