Составить предложения с данными словами: Кто бы ни,с кем ни,когда ни,куда ни,что б?? ни,с кем не,как не,как ни,где ни,не раз,ни разу. Пожалуйста Помогите

Гость: Гость:

Я ни разу не был(а) в Крыму. Я был(а) в Москве не раз. Как не стыдно? Дежурный отмечал всех, кто бы к нему ни приходил. Кругом была тьма, куда ни глянь. Я буду с тобой всегда, что бы ни случилось. С кем не бывает? Ложь всегда становится известной, как ни крути. Всегда помни о своих родных, где бы ни был ты. Все учителя хвалит Настю, С кем ни говори. Когда бы я ни обратился, он всегда был готов помочь мне.