Дайте характеристику азотной кислоты, используя различные признаки классификации кислот.

Химия
Дайте характеристику азотной кислоты, используя различные признаки классификации кислот.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Физические свойства азотной кислоты  Агрегатное состояние - жидкость;  Цвет - отсутствует;  Запах - едкий, кислотный;  Растворимость в воде - хорошая;  "Дымит" на воздухе;  "Особые приметы":  при хранении на свету разлагается, приобретая желтоватый оттенок:  4HNO3=4NO2 + O2 + 2H2O  Характеристика азотной кислоты  1. По основности: * одноосновная  2. По содержанию кислорода: * кислородсодержащая  3. По растворимости в воде: * растворимая  4. По стабильности: * нестабильная  5. По летучести: * летучая  6. По степени диссоциации: * сильная  Химические свойства  Азотная кислота изменяет окраску индикатора: HNO3 = H+ + NO3 - (сильный электролит) взаимодействует:  а) с оксидами металлов:  CuO + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O  CuO + 2H+ = Cu2+ + H2O  б) с основаниями:  Cu(OH)2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O  Cu(OH)2 + 2H+ = Cu2+ + 2H2O  в) с солями:  Na2CO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + CO2 + H2O  CO32- + 2H+ = CO2 + H2O  2. Окислительные свойства азотной кислоты  Взаимодействует с металлами:  K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Cr, Fe, Pb, H2, Cu, Hg, Ag, Au  Ме + HNO3 -> Me(NO3)n + H2O + NxOy  Cu + 4HNO3(конц) = Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2  3Cu + 8HNO3(разб) = 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO  Me + HNO3 не равно Me(NO3)2 + H2  IV. Применение азотной кислоты.  Области применения азотной кислоты:  Производство азотных удобрений;  Производство взрывчатых веществ;  Производство красящих веществ;  Лекарственные препараты;  Синтез различных химических веществ;  Полимерные материалы (пластмассы)
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