Дайте характеристику азотной кислоты, используя различные признаки классификации кислот.

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Физические свойства азотной кислоты Агрегатное состояние - жидкость; Цвет - отсутствует; Запах - едкий, кислотный; Растворимость в воде - хорошая; "Дымит" на воздухе; "Особые приметы": при хранении на свету разлагается, приобретая желтоватый оттенок: 4HNO3=4NO2 + O2 + 2H2O Характеристика азотной кислоты 1. По основности: * одноосновная 2. По содержанию кислорода: * кислородсодержащая 3. По растворимости в воде: * растворимая 4. По стабильности: * нестабильная 5. По летучести: * летучая 6. По степени диссоциации: * сильная Химические свойства Азотная кислота изменяет окраску индикатора: HNO3 = H+ + NO3 - (сильный электролит) взаимодействует: а) с оксидами металлов: CuO + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O CuO + 2H+ = Cu2+ + H2O б) с основаниями: Cu(OH)2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O Cu(OH)2 + 2H+ = Cu2+ + 2H2O в) с солями: Na2CO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + CO2 + H2O CO32- + 2H+ = CO2 + H2O 2. Окислительные свойства азотной кислоты Взаимодействует с металлами: K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Cr, Fe, Pb, H2, Cu, Hg, Ag, Au Ме + HNO3 -> Me(NO3)n + H2O + NxOy Cu + 4HNO3(конц) = Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2 3Cu + 8HNO3(разб) = 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO Me + HNO3 не равно Me(NO3)2 + H2 IV. Применение азотной кислоты. Области применения азотной кислоты: Производство азотных удобрений; Производство взрывчатых веществ; Производство красящих веществ; Лекарственные препараты; Синтез различных химических веществ; Полимерные материалы (пластмассы)