Первичные предельные амины проявляют основные свойства. Причина в том что...
Химия
Первичные предельные амины проявляют основные свойства. Причина в том что...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что при взаимодействии с водой они образуют гидроскиды алкиламмония. Т.к. у аминов алкильный радикал увеличивает электронную плотность на азоте за счёт положительного индукционного эффекта и из-за этого электронная пара атома азота удерживается менее прочно и намного легче взаимодействует с протоном.
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