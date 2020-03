В каких случаях используются артикли

Гость: Гость:

Неопределенный артикль употребляется в следующих случаях: 1)Если предмет упоминается в разговоре впервые: Dad brought a fluffy kitten-Папа принес пушистого котенка. 2) С глаголами to be, to have, to see, с оборотом there is 3) В восклицательных предложениях после местоимения what. 4) В вопросительных предложениях, когда перед существительным можно поставить слова"какой-нибудь, любой, один" 5) Перед существительными, обозначающими время со значением "один" 6) После слов such, quite, rather