В каких случаях используются артикли

Английский язык
В каких случаях используются артикли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неопределенный артикль употребляется в следующих случаях: 1)Если предмет упоминается в разговоре впервые: Dad brought a fluffy kitten-Папа принес пушистого котенка. 2) С глаголами to be, to have, to see, с оборотом there is 3) В восклицательных предложениях после местоимения what. 4) В вопросительных предложениях, когда перед существительным можно поставить слова"какой-нибудь, любой, один" 5) Перед существительными, обозначающими время со значением "один" 6) После слов such, quite, rather
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